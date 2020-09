Incendio doloso nella notte a Campobello di Mazara, due auto a fuoco.

L’incendio è avvenuto in Via Palermo e ha coinvolto una Renault Capture, di proprietà di M.P.M (1965), e l’auto del compagno, G.N.T. (1963). In questo caso si tratta di una Kia Rio.

Indagano le forze dell’ordine.









Leggi la notizia completa