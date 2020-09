Dieselgate: 5 Anni dopo, a Milano stimate oltre 500 morti di troppo

Lo studio presentato oggi parla chiaro: a Milano se i diesel avessero inquinato quanto prescritto, avremmo 500 morti premature in meno. Legambiente: “ecco perché è stato sbagliato rinviare il blocco euro4”

Era venerdì 18 settembre 2015 quando l’EPA (United States Environmental Protection Agency) comunicò che la casa automobilistica Volkswagen aveva installato un software di manipolazione, progettato per aggirare le normative ambientali sulle emissioni di NOx e di inquinamento da gasolio: iniziò così il Dieselgate.

A cinque anni da quel giorno, Legambiente Lombardia ha ospitato sulla propria pagina Facebook una conferenza stampa on line per presentare i risultati di un nuovo studio che stima per la prima volta in assoluto la quota di inquinamento a Milano imputabile alle emissioni delle auto diesel che superano, nell’uso reale, i limiti fissati nelle prove di laboratorio alla commercializzazione.

Se tutti i veicoli diesel a Milano emettessero non più di quanto previsto dalle norme nell’uso …









