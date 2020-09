 Dalle Eolie a San Vito Lo Capo, “La rotta del gusto delle eccellenze siciliane”

Dalle Eolie a San Vito Lo Capo: al via la terza edizione del progetto per la valorizzazione dei prodotti ittici e agroalimentari della Sicilia. L’evento, promosso dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, è organizzato da Atmosfere Siciliane, startup del Gruppo Barbera.

Un emozionante viaggio in barca a vela lungo le coste della Sicilia settentrionale, attraverso quelle rotte del Mar Mediterraneo che, da oltre tremila anni, sono al centro di floridi scambi culturali e commerciali: saperi e sapori tramandati da secoli che hanno reso il Mare Nostrum la culla della civiltà moderna. Potrebbe sembrare il capitolo iniziale di un libro di avventure, invece è il racconto della nuova edizione de ‘La Terra Incontra il Mare’. L’evento, promosso dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, è organizzato da Atmosfere Siciliane, startup del Gruppo Barbera, nata con l’obiettivo di valorizzare i prodotti dell’agroalimentare siciliano, con un focus su alcune eccellenze a …









