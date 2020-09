Un dipendente della filiale dell’Unicredit di via Garibaldi, nella zona del centro storico di Trapani, è risultato positivo al Covid. Ora è in isolamento domiciliari. Si tratta di un soggetto asintomatico che non aveva contatti con il pubblico.

La banca è stata chiusa per procedere con le operazioni di sanificazione.

Cliccando qui potete leggere tutti gli aggioramenti sul coronavirus a Trapani e in provincia.









