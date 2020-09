Coronavirus, i titolari della Cantina Alcesti: “Momento difficile,grazie a tutti per la vicinanza”

Il coronavirus bussa alla porta anche della famiglia Paladino – Spanò, che gestisce la cantina Alcesti in Contrada Terrenove, a Marsala.

Nei giorni scorsi si era sparsa in città la notizia di un caso di Covid-19 in cantina, ma in realtà ad essere stati contagiati sono i genitori dei titolari (i fratelli Gianfranco e Valeria Paladino) che oggi hanno pubblicamente ringraziato amici e conoscenti per la vicinanza: “Volevamo ringraziare tutti quanti per il grandissimo affetto dimostrato, in questo momento difficile, che ha visto coinvolti i nostri genitori, risultati positivi, purtroppo al Covid. Al momento nostra madre, in cura presso una struttura ospedaliera, è sottoposta alla terapia farmacologica. Risponde bene e le condizioni generali sono discrete. Nostro padre è a casa in quarantena sotto il controllo dall’Asp, le sue condizioni sono buone.



Noi tutti dell’azienda ed i nostri familiari ci siamo sottoposti al tampone e siamo risultati negativi. Con questa breve …









