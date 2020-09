Coronavirus, aumentano i positivi nel trapanese. Il sindaco di Mazara: “Inaccettabile il reparto Covid”

I sette nuovi casi di Coronavirus registrati ieri nel trapanese (mercoledì erano stati 34 in più) portano a quota 270 le persone attualmente positive al Covid 19. Un deciso caldo dei nuovi positivi, a maggior ragione se consideriamo che sono stati effettuati 400 tamponi nelle ultime 24 ore.

I dati del trapanese in dettaglio – I 270 positivi attuali sono così distribuiti: Alcamo 27; Buseto Palizzolo 17; Calatafimi-Segesta 11; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 9; Castelvetrano 17; Erice 13; Gibellina 0; Marsala 36; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 11; Salemi 44, Santa Ninfa 6; Trapani 54; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 4.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 14, i guariti 146, mentre in isolamento domiciliare obbligatorio si trovano 258 e sono 28.180 i tamponi totali effettuati dall’inizio dell’epidemia. I test sierologici su personale sanitario sono 10.116 e i test per ricerca antigene 1.755.

Chiuso il Liceo Fardella a Trapani – Ieri dopo le chiusure nei giorni scorsi a Petrosino, Erice e Marsala, è toccato al Liceo Scientifico Fardella, chiudere temporaneamente …









