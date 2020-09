Campobello. Il Meetup “Amici di Beppe Grillo” non sosterrà l’ex PM Antonino Ingroia né altri candidati sindaci per le elezioni amministrative di Campobello

Il Meetup “Amici di Beppe Grillo” di Campobello di Mazara ribadisce, come è stato fatto con il comunicato del 03/09/2020 reso a mezzo stampa nazionale e regionale da parte del MoVimento 5 Stelle, che non sosterrà l’ex PM Antonino Ingroia né altri candidati sindaci per le elezioni amministrative di Campobello di Mazara, e che si dissocia da ogni dichiarazione in merito del consigliere uscente del MoVimento 5 Stelle Tommaso Di Maria, che sta facendo delle scelte personali, da noi non condivise, e ci indigniamo per l’uso strumentale che si sta facendo a qualsiasi titolo del Meetup “Amici di Beppe Grillo”, urtando i nostri principi fondanti che sono anche del MoVimento.









Leggi la notizia completa