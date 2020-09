Campobello, due auto in fiamme nella notte

Questa notte a Campobello di Mazara, precisamente nella via Palermo è avvenuto un incendio di due autovetture. Intervenuti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. L’incendio, verosimilmente di natura dolosa, ha coinvolto due auto: una Renault Captur ed una Kia Rio. La prima appartenete ad una donna campobellese, la seconda ad un castelvetranese compagno della donna. Sul posto, viste le circostanze e vista la probabile natura dolosa, sono intervenuti gli uomini dei Carabinieri che hanno fatto tutte le rilevazioni del caso per le varie denunce e sicuramente per l’apertura di un’indagine.

