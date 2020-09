[Campionato Italiano Rally Auto Storiche] – Lucio Da Zanche e Daniele De Luis (Porsche 911 SC) chiudono in testa la prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-Trofoe Locman Italy

Il valtellinese del 4° Raggruppamento mette tutti in fila.Lucky-Pons (Lancia Delta Int) in scia a +24.6”, terzi assoluti Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) +28”3, in vetta al 2°Raggruppamento. Primo degli equipaggi elbani sono Bettini-Acri (Porsche 911 SC). Parisi-D’Angelo (Porsche 911) davanti nel 1°Raggruppamento. Domani si deciderà tutto su altre cinque le sfide cronometrate.

Capoliveri (LI), venerdì 18 settembre 2020 – Il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy è arrivato all’intervallo alla fine della 1° Tappa lunga dove è Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC. Dopo lo show ieri sera a Capoliveri e lo scratch questa mattina sulla Volterraio, il driver valtellinese termina la tappa 1 primo fra gli sfidanti del 4°Raggruppamento e con 24’’6 di vantaggio su Luigi “Lucky” Battistolli e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale. Il campione vicentino ha provato ad attaccare, ma di fatto Da Zanche è sempre stato più veloce. Terzi assoluti, a +28’’6 dal leader, sono Alberto Salvini e Davide Tagliaferri con …









