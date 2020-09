Bologna. Sgominata banda di giovani autori di episodi di violenza nel centro città

La banda, composta da giovani pakistani, tra i 16 e 25 anni tutti incensurati, è stata protagonista – sottolineano gli investigatori – “in particolare di due aggressioni, una delle quali aventi le caratteristiche di una vera e propria spedizione punitiva, con l’utilizzo di armi da taglio e corpi contundenti.

La Polizia di Stato, nell’ambito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, ha individuato i membri di un “gruppo criminale” responsabile di alcuni episodi di particolare violenza che hanno interessato la città nell’ultimo anno.

La banda, composta da giovani pakistani – alcuni dei quali minorenni – è stata protagonista in particolare di due aggressioni, una delle quali aventi le caratteristiche di una vera e propria spedizione punitiva, con l’utilizzo di armi da taglio e corpi contundenti.

Il primo fatto, risalente all’agosto 2019, si è consumato nella centralissima via Indipendenza, …









Leggi la notizia completa