Bersagliere premiato dal sindaco di Custonaci [foto e video]

Il Caporal Maggiore Capo Gaspare Piazza salvò una coppia di bagnanti in difficoltà nella località balneare del Comune di Custonaci

Si è svolta oggi presso la sede municipale del Comune di Custonaci (TP), una cerimonia di premiazione da parte del Sindaco Dott. Giuseppe Morfino nei confronti del concittadino Caporal Maggiore Capo Gaspare Piazza in servizio presso il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Lo scorso 22 luglio il bersagliere Piazza intervenne tempestivamente a soccorrere una coppia di coniugi in serie difficoltà a causa di forte vento durante una gita in canoa nei pressi della zona balneare custonacese.

Il Colonnello Alberto Nola, Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri, durante la cerimonia, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento nei confronti del graduato che rappresenta lo spirito di abnegazione e di altruismo che anima tutti i soldati dell’Esercito Italiano ed in particolare dei fanti piumati trapanesi.

Il Sindaco Dott. Giuseppe Morfino, accompagnato dall’assessore Michele Riccobene, ha …









