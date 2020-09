[Amministrative 2020] Grande affluenza alla presentazione della lista “Insieme per Campobello” a sostegno del Candidato Sindaco Gaspare Passanante

Grande affluenza alla presentazione della lista “Insieme per Campobello” a sostegno del Candidato Sindaco Avv. Gaspare Passanante, presso la sala ricevimenti “L’Ancara”. Standing ovation per il candidato sindaco Passsanante, che in un passaggio del suo intervento ha dichiarato: “A Campobello ci sono persone perbene, persone che lavorano onestamente, famiglie che vivono dignitosamente. Campobello troppo spesso è associata alla parola “mafia”. E’ ora di dire basta. Io sono fiero di essere campobellese.”

A infervorare la sala gremita e disposta nel rispetto dell’emergenza sanitaria, l’assessore designato Sabina Lazzara, consigliere uscente. “La politica deve tornare ad essere partecipata. – ha affermato durante il suo intervento Sabina Lazzara – Il bene comune è l’obiettivo di questa squadra. Abbiamo preso consapevolezza del bisogno di un vero cambiamento a Campobello.” Molto l’entusiasmo riscosso anche dall’altro assessore designato presente, Andrea Moceri. “La parola “sport” in questi anni è stata abolita dall’amministrazione ricandidata. – …









