Alcamo, coronavirus: positivi una bimba di 20 mesi e un funzionario dell’Asp 

Il coronavirus avanza in provincia di Trapani. Ad Alcamo tra i nuovi positivi c’è una bimba di neanche due anni, e tra i contagiati si registra anche un funzionario dell’Asp. Lo riferisce l’emittente Alpa Uno.

Sono 29 i casi attualmente positivi ad Alcamo, più di un decimo dei casi in tutta la provincia, 270. All’ufficio igiene dell’Asp – ironia della sorte – è risultato positivo un impiegato di 52 anni. Uffici chiusi al pubblico per sanificazione, e tamponi per tutti gli impiegati.

E c’è poi il caso della bambina di soli 20 mesi, che si aggiunge ad un’altra bambina di 10 anni e a suo fratello, 12.









