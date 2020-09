Al via il concorso “Una sardina in mostra” nell’ambito del Sarduzza Fest. Oggi la diretta facebook

E’ ufficialmente partita la seconda edizione del concorso “UNA SARDINA IN MOSTRA” in collaborazione con il Comitato Genitori di Castelvetrano. Questo pomeriggio alle ore 17.00 sulla pagina Facebook della manifestazione “Sarduzza Fest” si potrà assistere alla diretta dedicata al concorso che vedrà il contributo e la partecipazione di diversi ospiti. In ordine di apparizione saranno il:

Dr.Ignazio Monterosso -Regione Siciliana Dipartimento Pesca- Soggetto promotore del Sarduzza Fest

Dr.Enzo Alfano -Sindaco di Castelvetrano

Dr.ssa Maria Rosa Barone – Dirigente dell’Istituto Comprensivo Radice/Pappalardo di Castelvetrano

Lina Stabile Coordinatrice del Progetto Sarduzza Fest

Avv. Eleonora De Simone Vice presidente del Comitato Genitori Castelvetrano

a condurre la trasmissione il giornalista Alessandro Quarrato (responsabile della LD COMMUNICATION)

Il concorso è rivolto a tutti i bambini tra i 9/10 anni frequentanti le classi V degli istituti primari per un massimo di 40 partecipanti.

Le iscrizioni potranno essere fatte on line cliccando sul seguente LINK: https:// …









