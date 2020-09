Airgest, Alfano replica a Ombra e il Comune rimane debitore

I rapporti tra il Presidente dell’Airgest Salvatore Ombra e il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, non sono idilliaci. E questo si era capito già da qualche settimana, cioè da quando l’Airgest ha sollecitato il Comune di Castelvetrano per il mancato pagamento delle quote residue di co-marketing per Ryanair, risalenti al periodo 2014-2016. L’ente deve pagarle alla Camera di Commercio, ma Alfano ha risposto che il Comune i soldi non ce l’ha: l’ente è in dissesto e il primo cittadino non saprebbe da dover prenderli. Castelvetrano e Pantelleria insieme devono pagare ancora 150 mila euro.

Da qui ne è nato un botta e risposta tra Ombra (che grillino non lo è) e lo stesso Alfano, con toni duri finiti nero su bianco. Alfano ha scritto una lunga lettera di replica a Ombra. Il primo cittadino, tra le righe, spiega che la dichiarazione del dissesto «preclude per legge …









