“Una promessa non mantenuta dal Sindaco di Marsala Di Girolamo”

Sindaco Di Girolamo,

Lei è in debito con tutti i marsalesi. Nella scorsa campagna elettorale aveva promesso di tagliarsi lo stipendio prendendone solo la metà: cioè 2500 euro al mese. Peccato che poco dopo l’elezione lei ha “dimenticato” la promessa fatta e ha iniziato a prendere lo stipendio intero: cioè 5000 euro al mese. I tempi precisi li può rendere noti con i documenti ufficiali ma leggendo gli articoli dei siti di notizie marsalesi sembra che lei ha smesso di tagliarsi lo stipendio appena due anni dopo la sua elezione. Se i tempi sono questi questo vuol dire che ha preso lo stipendio intero per 3 anni e 4 mesi. Sono in totale 40 mesi che se moltiplicati per 2.500€ al mese che non avrebbe dovuto prendere fanno 100.000 euro. Sono soldi che si è preso rompendo la promessa fatta ai marsalesi. E siccome ogni promessa è un debito è doveroso che lei faccia una donazione …









Leggi la notizia completa