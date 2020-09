Trapani, il coronavirus ferma le attività del Liceo Fardella. Positiva la mamma di una studentessa

Ennesimo caso positivo al Covid-19 in città e, questa volta, a pagarne le conseguenze sono studenti liceali. Nello specifico, si tratta del Liceo Scientifico “Vincenzo Fardella”.

Il dirigente scolastico, infatti, è stato avvisato dall’ASP in quanto la madre di una studentessa – che frequenta la sede centrale di via Garibaldi – è risultata positiva.

I compagni della ragazza dovranno trattenersi in isolamento volontario, così anche i docenti della sezione.

Le altre classi, invece, faranno lezione regolarmente seguendo i propri turni.

Domani e dopodomani, invece, tutte le sedi verranno chiuse per la sanificazione delle strutture e per garantire sicurezza agli studenti e ai lavoratori.

Per quanto riguarda i ragazzi della I°H – questa la classe interessata – al termine dell’isolamento volontario dovranno presentare la certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante o dall’azienda sanitaria competente per il territorio, in modo da garantire la riammissione all’interno della scuola e la loro …









