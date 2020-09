Sicilia, sequestrati 26 kg di cannabis light. Denunciati 13 negozianti

Hanno l’autorizzazione a vendere i derivati della cannabis light ma vendono foglie, florescenze, oli e resine vietate.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 26 kg di sostanze vietate, trovate in molti casi, all’interno anche di distributori automatici dei negozi. I militari hanno denunciato 13 negozianti che vendevano la merce con etichette falsificate. Qui i dettagli nel comunicato delle Fiamme Gialle:

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’attività indirizzata alla verifica della corretta applicazione della normativa che consente la vendita di derivati della c.d. cannabis light, sottoponendo a controllo numerosi esercizi commerciali operanti a Palermo e in provincia, dove sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 26 Kg di sostanza stupefacente, tra foglie, inflorescenze, oli e resine.

Le sostanze sequestrate – in molti casi allocate all’interno di distributori automatici collocati sulla pubblica via e liberamente accessibili – si presentavano confezionate pronte per la vendita, con etichettatura mendace.

