Pescatori e pescherecci in stato di fermo a Bengasi. “Presto processo per violazione ZEE libica”

“Presto gli equipaggi dei due pescherecci italiani compariranno davanti a un tribunale che dovrà pronunciarsi sul reato da loro commesso”. A rispondere ad un corrispondente de La Stampa sulla vicenda del sequestro dei motopesca mazaresi “Antartide” e “Medinea” e sullo stato di fermo dei 18 marittimi a Bengasi è il presidente della Commissione Affari Esteri di Tobruk, Yusuf Al-Agouri. “Come abbiamo detto alle autorità italiane i natanti -ha aggiunto Al-Agouri- sono stati fermati perché svolgevano attività di pesca nella zona economica esclusiva della Libia, secondo le segnalazioni ricevute, il fatto è considerato una violazione della legge libica. Da parte nostra rinnoviamo la richiesta di rimpatrio dei calciatori libici arrestati in Italia che avevamo avanzato prima della vicenda dei pescherecci”. (In foto copertina in verde la ZEE libica che si estende 62 miglia oltre le 12 territoriali).

