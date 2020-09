Mazara, per i buoni spesa regionali la domanda entro il 14 ottobre

Il Comune di Mazara del Vallo con un avviso pubblico ha reso noti i criteri e le modalità per l’erogazione dei Buoni Spesa regionali per l’emergenza Covid19 che la Regione Siciliana mette a disposizione nell’ambito del programma operativo del Fondo Sociale Europeo Sicilia 2014/2020 “Inclusione sociale”. Per Mazara del Vallo l’importo al momento accreditato dalla Regione Siciliana per i buoni spesa regionali è di 309mila 318 euro.

I buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici e per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale) possono essere richiesti solo da soggetti facenti parte di nuclei familiari residenti nel comune di Mazara del Vallo che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza Covid.

-Valori dei voucher per singolo nucleo familiare- euro 300 per il nucleo familiare di una sola persona; euro 400 per il nucleo di due persone; euro 600 …









