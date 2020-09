Marsala: vivevano all’interno della palestra Grillo, due senzatetto trasferiti nell’atrio del Comune

La loro casa di alcuni mesi era diventata la palestra Grillo di piazza Marconi ma da qualche giorno, con l’inizio dei lavori di ristrutturazione, Massimiliano Pace e Giovanni Cusenza, due senzatetto marsalesi, si sono ritrovati senza un alloggio e si sono trasferiti nell’atrio del Palazzo Comunale in via Garibaldi.

Pace e Cusenza hanno chiesto aiuto ai Servizi sociali del Comune, dicono di non fare più uso di droghe già da alcuni mesi. Dovrebbero essere trasferiti entro qualche giorno in una comunità.

Intanto, nell’atrio comunale, ieri mattina, c’è stato un controllo da parte di carabinieri e vigili urbani. I servizi sociali del Comune, tramite il Sert, stanno cercando un luogo dove ospitarli.









