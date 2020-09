Marsala, il sindaco Di Girolamo attacca il governo regionale

I casi in aumento suonano sempre più come un campanello d’allarme in provincia. In attesa dell’odierno bollettino, ieri l’Asp di Trapani ha fatto sapere che i positivi sono arrivati a 263 totali. Con un post su Facebook è intervenuto sulla faccenda il primo cittadino di Marsala, Alberto Di Girolamo, il quale si dice perplesso sull’operato del governo regionale: « […] Purtroppo, l’indecisione del governo regionale non aiuta e alimenta l’incertezza generale. Avevano previsto un Covid Hospital a Mazara ma la verità è che a Mazara non c’è nemmeno la rianimazione. L’impressione è che il governo regionale stia navigando a vista in balìa degli eventi».

«Noi – si legge – abbiamo fatto una proposta semplice, peraltro prevista da tempo nel piano sanitario regionale: realizzare accanto all’ospedale Paolo Borsellino un reparto di malattie infettive in struttura prefabbricata o presso i locali di quello che sarebbe dovuto diventare …









