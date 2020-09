Marsala, elezioni. Di Girolamo: “Grillo? Insalata avariata”

Una giornata intensa quella di ieri per i candidati sindaco per la città di Marsala.

Alberto Di Girolamo ha presentato le liste alla presenza del segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo, del deputato regionale de i Cento Passi Claudio Fava.

Quattro liste a supporto, la più forte è quella del Pd, c’è tra i candidati anche la segretaria cittadina, Rosalba Mezzapelle.

Il sindaco uscente durante l’apertura della manifestazione non le ha mandate a dire alla coalizione in sostegno del suo maggior competitor, Massimo Grillo.

Non è tollerabile, secondo Di Girolamo, che un presidente del consiglio come Enzo Sturiano, eletto con la maggioranza, abbia fatto il capo dell’opposizione e che sia passato dal chiedere la tessera del Pd ad essere capolista di Forza Italia. Non è magnanino nemmeno con uno dei più vecchi consiglieri comunali dem, Antonio Vinci, che ha abbandonato quella parte politica per transitare al Movimento …









