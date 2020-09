Manifesto su Dio

Secondo la Bibbia e l’esperienza umana, è evidente che nessuno ha mai visto DIO. Con successi ed

errori, nel corso della storia noi esseri umani abbiamo cercato di conoscere l’immagine

autentica del Supremo trascendente; ma provare la sua esistenza o inesistenza supera le capacità

di credenti e di non credenti. Comunque, il Magnifico sconosciuto può essere intuito dietro il caso e

i milioni di trilioni di coincidenze date in modo che esistano l’impressionante universo in

espansione con i suoi miliardi di galassie, la meravigliosa vita manifestata in milioni di specie e,

soprattutto, l’ammirevole umanità composta da esseri umani intelligenti e liberi. Allo stesso modo,

sembra chiaro che noi credenti abbiamo concezioni diverse riguardo all’Essere Supremo, alcune

sono errate o alienanti, e altre sono corrette e solidali. Di fronte a questa diversità sulla natura

divina:

– Mi dichiaro ateo rispetto al Dio denaro, che divide gli …









