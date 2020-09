Mafia: “La verità è latitante”, su mymovies il 18 settembre

Marco è un giornalista di trent’anni, originario di Trapani, che ha deciso di tornare nella propria terra dopo gli studi. Nel momento in cui la Mafia non fa più notizia, vuole costruire in Sicilia il proprio futuro, investigando e indagando la realtà che si cela dietro le ombre di questa terra. La voglia di conoscenza e l’ossessione nei confronti di Messina Denaro lo costringeranno a mettersi sempre più in gioco nel mondo che lo circonda, nel tentativo di raggiungere il suo obbiettivo, cercare la verità celata.

“Marco” è Marco Bova, collaboratore de l’AGI e de “Il Fatto quotidiano”, e protagonista di “La verità è latitante”, un documentario che andrà in onda il prossimo 18 settembre alle 17:15 sulla piattaforma mymovies.it in prima visione assoluta e finalista al Festival Visioni dal mondo nella sezione Concorso italiano Storie dal mondo contemporaneo.

“La mia intenzione iniziale – ha spiegato Minervini, 28 anni – era …









Leggi la notizia completa