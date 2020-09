L’AVO Sicilia lancia il numero verde per dare ascolto a chi si sente solo

Viviamo giorni ancora molto confusi, le notizie che si susseguono sull’andamento della Pandemia da Coronavirus, non ci permettono di poter riprendere il nostro servizio di Volontariato, presso gli Ospedali, Case di Riposo, Hospice, RSA in tutto il territorio siciliano. AVO Associazione Volontari Ospedalieri, attiva da oltre 45 anni in Italia, ha al suo attivo 14 sedi in Sicilia.

Molteplici le iniziative poste in atto durante il periodo del lookdown, e adesso con l’avvio sul territorio siciliano del NUMERO VERDE, 800 134 342 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, si potrà dare concretamente ascolto a tutti coloro i quali, hanno bisogno di un momento di dialogo, di essere ascoltati, di una vicinanza del cuore, perché sempre più la solitudine è presente nella vita.

La chiamata è gratuita, i nostri Volontari sono formati per intraprendere questo nuovo servizio, che va a completare quello già esistente, e sono felici di …









