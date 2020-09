L’Asp di Trapani promuove i ristoratori nella gestione dell’emergenza Covid

Alla presenza del Commissario straordinario dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà, si è tenuta una importante conferenza stampa relativa ai protocolli anti contagio da Covid-19 con riferimento al mondo della ristorazione.

Il Commissario ha elogiato i ristoratori trapanesi, ribadendo come oltre al caso di Salemi non si siano verificate altre situazione critiche. Ecco le sue parole: “L’Asp sta mettendo in campo attività di prevenzione per contenere la diffusione del virus. Come Asp, insieme all’associazione ristoratori trapanesi, abbiamo pensato di organizzare questo incontro al fine di richiamare le norme di comportamento da rispettare. La malattia c’è e dobbiamo imparare a conviverci. Ci sono stati degli episodi sul territorio che hanno scatenato dei focolai e quindi abbiamo ritenuto imprescindibile richiamare i ristoratori a mantenere le liste dei commensali almeno per 14 giorni. Se in un esercizio commerciale passano migliaia di persone, bisogna essere in grado di tracciare il più possibile …









