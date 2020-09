In provincia di Ragusa il regionale karting

Sabato 19 e Domenica 20 Settembre sul circuito Vincenza di Ispica la settima prova del campionato promosso da Aci Sport Sicilia

Tornano a rombare i motori nella Sicilia orientale dopo un lungo periodo di assenza in cui l’attività kartistica si è svolta in maniera intensa nella provincia di Trapani, dapprima con la prestigiosa prova Tricolore di Triscina e nel primo weekend di settembre a Kinisia in occasione della sesta tappa del Regionale.

A Ispica sabato e domenica è previsto il primo di due appuntamenti, come recupero di quello annullato per il lockdown. Si tornerà poi a gareggiare nel kartodromo ragusano il 7 e l’8 novembre, dopo il secondo passaggio sul circuito siracusano di Melilli e prima del gran finale in programma a Triscina a inizio dicembre. Un campionato quindi che, sia pur rimodulato nelle date, ha mantenuto la sua struttura sostanziale e che soprattutto si è avvalso di un numero di partecipanti …









Leggi la notizia completa