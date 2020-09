Il Covid-19 e non solo al centro dell’incontro UILPA-Regione

È terminato poche ore fa l’incontro tra la UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia, l’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza e l’assessore al territorio Toto Cordaro.

Il Segretario Generale della UILPA Sicilia Gioacchino Veneziano, assieme a Daniele Marino da Palermo e Alessandro Liparoti da Trapani, ha posto al centro della riunione la questione Covid-19 nelle carceri e dei detenuti psichiatrici reclusi nei reparti ordinari.

L’Assessore Razza si è immediatamente impegnato per procedere senza indugio al tampone veloce per tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria e anche per personale delle FF.CC.

Per quanto riguarda i detenuti psichiatrici, l’assessore si è detto disponibile ad aprire un tavolo di confronto per trovare al più presto una soluzione.

La UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia nella sua pagina Facebook si è detta “soddisfatta per gli esiti dell’incontro, soprattutto perché ha trovato nell’avvocato Razza un politico competente e interessato …









