Falso commercialista si appropriava del denaro consegnato dai clienti per il pagamento delle imposte [Video]

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pordenone hanno condotto una complessa attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, che si è conclusa, in una prima fase, con la denuncia di un soggetto residente per esercizio abusivo della professione di commercialista, nonché per i reati di falso ed appropriazione indebita.

Il “professionista”, in particolare, è accusato di aver svolto per anni, senza averne i titoli e le abilitazioni, l’attività di commercialista attraverso un “centro elaborazione dati” che, però, era abilitato per la sola, mera trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

Lo stesso operava, peraltro, con modalità poco chiare, ovvero indebitamente incamerava il denaro ricevuto dai propri assistiti, perché venisse corrisposto all’Amministrazione Finanziaria; al fine di “coprire” gli omessi versamenti modificava le attestazioni di avvenuto pagamento all’Erario (che consegnava ai clienti) certificando, in particolare, inesistenti compensazioni dalle quali apparentemente non si rilevavano …









