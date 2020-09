Detenuto aggredisce psicologa al carcere “Cerulli”, feriti due poliziotti

È di poche ore fa la notizia di un’aggressione avvenuta al Carcere Pietro Cerulli di Trapani da parte di un detenuto.

A comunicarlo, mediante la propria pagina facebook, è stato il sindacato UILPA della polizia penitenziaria.

L’aggressione sarebbe avvenuta intorno all’ora di pranzo nel reparto “Mediterraneo”.

Il detenuto avrebbe tentato di scaraventare una sedia alla psicologa del carcere e due poliziotti penitenziari, evitando il peggio alla dottoressa, sono stati aggrediti e feriti dal carcerato.



