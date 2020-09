Covid, chiusure e disagi. Ripartenza complicata per le scuole trapanesi

Non sarà un anno facile per le scuole della provincia di Trapani, come di tutto il Paese.

E lo si capisce da questi primi giorni di scuola nel territorio. In realtà sono pochi gli istituti ripartiti. Principalmente le scuole superiori. Un anno alle prese con distanziamento, banchi singoli, mascherine, e la paura di contagi da Coronavirus che possano bloccare le lezioni e coinvolgere gli istituti scolastici. Come successo in questi giorni in alcune scuole della provincia. Chiuso l’istituto Nosengo di Petrosino, dove il vice preside è positivo al Covid, chiuso il Sirtori di Marsala, chiusa una scuola d’infanzia ad Erice, dove c’è una maestra contagiata.

Sono tante le incertezze che si registrano in queste prime battute dell’anno scolastico. A Marsala “nelle scuole del primo ciclo non ci sono state particolari criticità”, ha detto l’assessore e dirigente scolastico Anna Maria Angileri. “La scuola di San Leonardo …









