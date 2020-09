Coronavirus: positiva la mamma di una studentessa del “Fardella”. Scuola chiusa 

Un altro caso di Covid a Trapani. La mamma di una studentessa che frequenta la classe prima H del liceo scientifico Fardella è risultata positiva al Coronavirus.

Questa mattina, pertanto, gli alunni sono stati rimandati a casa. Dovranno osservare adesso il periodo di quarantena.

Ieri, invece, a risultare positiva al Covid era stata una maestra che insegna in una scuola d’infanzia nel territorio di Erice Casa Santa. Plesso chiuso e bambini in quarantena.

E a Petrosino, piccolo Comune alle porte di Marsala, positivo è il vice preside della scuola “Nosengo”.

Potete leggere tutti gli aggiornamenti sul coronavirus in provincia di Trapani cliccando qui.









