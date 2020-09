Coronavirus, 96 nuovi casi in Sicilia: la metà sono a Palermo e Trapani

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono altri 96 i casi registrati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 173 le persone ricoverate in ospedale, 14 in terapia intensiva e 1.856 in isolamento domiciliare.

Salgono a 2.043 gli attuali positivi in Sicilia mentre in totale, da quando è iniziata la pandemia, sono stati 5.569 i casi registrati. I guariti sono 3.231.

A Palermo anche oggi il maggior numero di nuovi casi con 26, segue Trapani con 24. Nel resto dell’Isola 8 contagi ad Agrigento, 15 a Catania, 2 a Enna, 8 a Messina, 4 a Ragusa e 9 a Siracusa.

Sale ancora la curva epidemica anche nel resto del Paese: in tutta Italia sono 1.585 i nuovi casi oggi, contro i 1.452 di ieri, ma in parallelo cresce anche il numero dei tamponi processati che sono stati 101.773 (ieri 100.607). Lieve aumento dei decessi giornalieri, 13 contro i 12 di ieri.











