Castellammare, corso gratuito su nuove figure professionali nel settore agroalimentare

Al via le iscrizioni ai corsi di formazione biennale all’istituto tecnico superiore “Emporium del Golfo”

I corsi di studio gratuiti, rivolti a diplomati, mirano all’inserimento lavorativo di tecnici per le produzioni e trasformazioni agrarie, alimentari ed industriali

Tecnico superiore responsabile della produzione e delle trasformazioni agrarie – agro alimentare e agro-industriale e tecnico superiore per la gestione dell’ambiente agro-alimentare: due nuove qualifiche professionali che da oggi è possibile conseguire frequentando l’”Emporium del Golfo” uno degli 11 Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Siciliana.

Entro metà ottobre, è possibile iscriversi ai corsi post diploma di durata biennale di 4 semestri che prevedono anche l’attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca per consentire l’esperienza lavorativa in azienda e per stage presso enti o scuole.

«Il Comune di Castellammare è tra i soci fondatori della fondazione "Emporium del Golfo" nata lo scorso anno in provincia di









