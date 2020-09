Attività chiuse per Covid? Pericolose fake news a Castelvetrano

Di giorno in giorno sono sempre di più le voci infondate che circolano in città riguardo le presunte chiusure delle attività commerciali a causa del Covid-19. Queste si sono rivelate assolutamente false. Al momento, infatti, a Castelvetrano non risulta nessuna chiusura di esercizi commerciali per Covid-19.

Già nei giorni scorsi, erano state smentite da CastelvetranoSelinunte.it le voci in merito la chiusura del Conad Superstore e del gruppo distribuzione bevande Martino. Oggi sono state diffuse altre fake news: è falsa la notizia riguardante la chiusura del laboratorio di analisi Scimemi di via Castelfilardo: «Il centro è regolarmente aperto e vengono osservate tutte le normative di sicurezza anti contagio. Tutti i nostri dipendenti sono risultati negativi al tampone Covid-19», chiariscono dalla struttura.

Altra azienda sulla quale circolano fake news è la EcoService di Francesco Giancontieri: «Smentiamo qualsiasi notizia inerente la positività al Covid-19 all’interno della nostra azienda», hanno chiarito stamattina.

