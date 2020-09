Alcamo, il maltempo lascia fango e detriti al Santuario. Padre Cottone ripulisce lo slargo

Nei giorni scorsi anche la città di Alcamo è stata colpita da violente precipitazioni che hanno creato diversi problemi in varie zone della città: tra queste, grandi quantità di fango e detriti hanno di fatto coperto il piazzale e il parcheggio nei pressi della chiesa Maria Santissima dei Miracoli, patrona della città.

Il rettore del Santuario, Padre Benedetto Cottone, alcuni giorni fa aveva avvisato gli uffici comunali i quali, immediatamente, hanno fatto un sopralluogo senza però poi correre ai ripari. Nella mattina di ieri, il sacerdote ha parlato della vicenda anche durante la celebrazione eucaristica e così, armato di pala, tanta pazienza e buona volontà, ha ripulito l’ampio slargo anche grazie all’aiuto di alcuni fedeli occorsi in aiuto.

– Simone Crapanzano

*Foto Fratelli d’Italia Alcamo

