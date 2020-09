A novembre in Italia le prime dosi del vaccino anti Covid?

L’azienda di Pomezia che sta producendo il vaccino con Oxford fa sapere che le prime dosi in Italia arriveranno a novembre.

Se la sperimentazione andrà bene, almeno due-tre milioni di dosi del vaccino anti Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca dovrebbero arrivare all’Italia entro la fine di novembre. L’ha confermato Piero di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia, che ha collaborato con lo Jenner Institute della Oxford University alla messa a punto del prototipo di vaccino.

All’estero, invece, la Russia fornirà all’India 100 milioni di dosi del vaccino Sputnik-V contro il Covid-19. E Trump invece ha dichiarato: «Penso che la distribuzione del vaccino contro il coronavirus possa iniziare in ottobre, forse già a metà ottobre», smentendo il direttore Centers for Disease Control and Prevention che, sotto giuramento al Congresso, aveva promesso un vaccino per il terzo trimestre del 2021).

Un nuovo test di Menarini Diagnostics, intanto, è in grado di individuare in 12 …









Leggi la notizia completa