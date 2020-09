104^ Targa Florio, il castelvetranese Ancona conquista il podio con una Peugeot 208

Un podio inaspettato quanto desiderato quello conquistato alla 104° Targa Florio dal pilota Castelvetranese Gaspare Ancona in coppia con il navigatore Carlo D’Agostino.

A volante di una Peugeot 208 R2B 1600 del Team “Cacciatore Corse” e per la Scuderia “Team del Mago”, ha conquistato il secondo posto di categoria. Dopo un periodo di stop a seguito dell’incidente avuto lo scorso anno al Rally del Sosio, il pilota castelvetranese non era più salito in macchina e si era iscritto alla “Cursa” – la gara siciliana voluta da Vincenzo Florio nel 1906 – senza grandi aspettative, ma il risultato è arrivato ed ora il duo Ancona-D’Agostino si iscriveranno al “Rally del Sosio”, dato che il ritrovato feeling con la vettura.

E’ stata una emozione intensa che conserverò tra i ricordi più belli – le parole di Ancona, che ha già alle spalle ben 10 partecipazioni alla Targa – tengo a ringraziare particolarmente il brillante e impeccabile compagno …









