Una lettrice segnala l’abbandono di rifiuti in campagna , davanti la propria abitazione

Una nostra affezionata lettrice ci ha inviato questa segnalazione per manifestare tutta la sua rabbia per l’ennesimo episodio di inciviltà. Ignoti hanno abbandonato nei pressi della sua abitazione in contrada Favara Rampante, una traversa della via Tagliata, elettrodomestici ed altri rifiuti ingombranti.

“Oggi uscendo di casa trovo questo- ci scrive Irene-Mi piacerebbe dire in merito tante cose ma sarebbero inutili perché chi può fare questo è talmente ignorante e talmente bestia che neanche capirebbe. Vorrei solo che condivideste in tanti in modo tale non da poter arrivare a questa bestia in particolare ma a tutte le bestie che fanno questo lavoro ricordandogli che c’è un servizio gratuito per queste cose nel rispetto della natura e soprattutto della gente che viviamo in campagna”

Noi gireremo la segnalazione agli uffici competenti perché possa essere ripristinato lo stato dei luoghi.

