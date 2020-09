Una cliente positiva al coronavirus. Chiude temporaneamente a Marsala Coppola Parrucchieri

Chiude temporaneamente per qualche giorno a Marsala uno dei saloni di bellezza più noti in città: Coppola Parrucchieri. La causa è dovuta al coronavirus.

Una donna, probabilmente la signora che ieri è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale di Marsala e poi nella tarda serata trasferita a Palermo, si è recata al salone negli ultimi giorni per un taglio. Quindi, in via precauzionale, il negozio è stato chiuso.

“Noi stiamo tutti bene e al momento non siamo positivi – fanno sapere da Coppola Parrucchieri – Vi informiamo inoltre che seguiremo tutte le procedure e i protocolli che ci verranno indicati dagli organi competenti al fine di salvaguardare la nostra e la vostra salute”.

Qui potete leggere tutti gli aggiornamenti sul coronavirus a Marsala, in provincia di Trapani e in Sicilia.











