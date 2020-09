Trapani, il Distretto sociosanitario D50 impegnerà 950 percettori del reddito di cittadinanza nei Puc

Importante passo avanti per l’attuazione dei cosiddetti Puc, ossia i progetti utili alla collettività mediante l’impiego dei cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza.

La svolta questa mattina con la conferenza dei sindaci del Distretto sociosanitario D50, presieduto dal Comune di Trapani,

presenti anche i Comuni di Buseto Palizzolo, Favignana, Erice, Paceco, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo, che ha deliberato i primi 5 macro progetti che vedranno impegnati oltre 950 soggetti percettori del reddito di cittadinanza tenuti ad offrire la loro disponibilità a svolgere attivita’ programmate dagli Enti locali, per un massimo di 16 ore settimanali.

Si va, quindi, verso l’attuazione di una direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in particolare è stato deciso di puntare su progetti riguardanti la cura e manutenzione del verde pubblico, dell’igiene ambientale, della custodia e sorveglianza dei siti culturali oltre che di sostegno alla formazione sociale.

