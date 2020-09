Trapani Calcio, Pellino nuovo proprietario. Mister Di Donato verso l’esonero

Il Trapani Calcio ha un nuovo proprietario: è Gianluca Pellino. Dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, ecco l’ufficialità che è arrivata direttamente da Alivision. Non solo, perché il neo patron Pellino si sarebbe già messo in contatto non solo con alcuni dipendenti ma soprattutto con mister Daniele Di Donato, al quale ha già annunciato il ben servito insieme al secondo, Daniele Bedetti. In arrivo, secondo indiscrezioni, l’ex Messina Oberdan Biagioni. Ancora in stallo la posizione del DS Sandro Porchia. Ci sarebbe pronto al suo posto Gianluca Torma, anche lui ex Messina. Di seguito il comunicato di Alivision sull’avvenuta cessione:

«Come preannunciato Alivision Transport ha, in data odierna, ceduto il Trapani Calcio. Nonostante il generoso impegno dell’avv. Castelli, dopo una settimana dall’incontro con il comitato “C’è chi il Trapani lo ama” e dalla conferenza stampa con il Sindaco Tranchida ancora oggi …









