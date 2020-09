Salvatore Stuppia si dimette da consigliere ? Per ora no, ma chiede l’azzeramento della Giunta Alfano

Colpo di scena in consiglio comunale questa mattina, con Salvatore Stuppia che annuncia le sue dimissioni da consigliere comunale e poi le congela. Medico dermatologo, già assessore provinciale e comunale e consigliere comunale era stato eletto alle amministrative del 2019 con 578 preferenze nella lista Obiettivo Città che sosteneva il candidato sindaco Calogero Martire, sconfitto poi al ballottaggio da Enzo Alfano. Nel corso di un lungo intervento Toto’ Stuppia ha preannunciato di aver preso questa decisione , ma senza entrare nello specifico e senza specificare le motivazioni che pare siano di natura politica, ma al tempo stesso ha dichiarato che è disposto a tornare sulla decisione, al momento congelata, se il sindaco dimostrerà di voler cambiar verso alla sua azione politica azzerando la sua giunta, confermando quelle figure che più hanno meritato in questa prima parte della legislatura, ed aprendo a nuove figure anche della società civile, proprio per dare nuovo impulso all’ …









Leggi la notizia completa