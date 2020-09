La marina legata all’esercito del generale Khalifa Haftar che controlla la zona di Bengasi avrebbe avuto ordine dal comando generale, cioè dal generale Haftar, di non rilasciare i pescatori italiani fino a quando 4 calciatori libici imprigionati in Italia non saranno liberati.

Pescherecci mazaresi sequestrati in Libia, Di Maio "L'Italia non accetta ricatti"









