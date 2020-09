Pescatori in stato di fermo a Bengasi, appello in Parlamento Europeo. Mediazione del Governo attraverso “Paesi amici” di Haftar?

La vicenda dei due motopesca di Mazara del Vallo, sequestrati lo scorso primo settembre a circa 35 miglia dalla Libia, e dei diciotto marittimi, in stato di fermo in una residenza a Bengasi, è approdata anche in Parlamento Europeo.

Nella seduta plenaria di ieri mattina a Bruxelles, nell’ambito del dibattito sull’ordine giorno, cioè “Preparazione del Consiglio europeo straordinaria dedicato alla pericolosa escalation e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale”, l’eurodeputato Angelo Ciocca (Lega), a seguito delle preoccupazioni manifestate negli ultimi giorni da armatori e familiari dei marittimi considerata la complessa vicenda, nel suo intervento in aula, parlando della forte presenza in Libia della Turchia, ha lanciato appello, con tanto di cartello (vedi foto copertina), rivolgendosi al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, per la liberazione dei pescatori.

Sono già trascorsi più di due settimane e la situazione sembra ancora in fase di stallo. Come se non bastasse …









