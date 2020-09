Ieri sera, dopo alcuni lavori di manutenzione, ha riaperto i battenti il teatro provinciale “Lucio Dalla” in occasione dello spettacolo dei fratelli Fabrizio e Federico Sansone, meglio conosciuti come i Sansoni, ed il comico Stefano Piazza. Una notte dedicata al cabaret e alla simpatia del trio che ha divertito l’esiguo pubblico, poco più di una cinquantina di persone, accorso a vederli. In tutto nel rispetto delle normative anticovid previsti per gli spettacoli all’aperto.

La rassegna “Artemusicultura” 2020, organizzata dal Comune belicino, proseguirà questa sera con la premiazione del 1° Torneo calcio a 5 estivo organizzato dalla Consulta Giovanile Partanna.



S.C.

The post Partanna, i Sansoni e Stefano Piazza di scena al teatro “Dalla” first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa