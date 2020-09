Partanna, esito negativo per gli ultimi tamponi della Giummara

Hanno dato esito negativo gli ultimi 9 tamponi dei cittadini che nei giorni scorsi avevano frequentato il ristorante “La Giummara” di Salemi. Ha confermarlo è stato lo stesso sindaco della città belicina, Nicolò Catania, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione. Rimangono sempre 13 i cittadini partannesi positivi al covid-19, di cui 3 domiciliati in un comune vicino e che dovranno attendere il doppio tampone negativo per potersi ritenere guariti. Per tutti rimangono ancora in vigore le disposizioni di quarantena, fiduciaria e controllata.

Con questi ultimi 9 tamponi si conclude l’indagine epidemiologica in corso nella città di Partanna, scattata all’indomani dell’autodenuncia dello stesso titolare del ristorante.

