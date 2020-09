Palermo. Truffa dello specchietto: arrestato 53enne siracusano

I Carabinieri di Misilmeri hanno tratto in arresto, per truffa aggravata, F.G.C. 53enne di Melilli (SR), già noto alle forze dell’ordine per analoghe vicende.

Il malvivente ha cercato di mettere a segno, ai danni di un anziano ultraottantenne di Bolognetta, la c.d. truffa dello specchietto; il raggiro però è andato male poiché la scena è stata notata dai passanti che hanno subito avvisato i Carabinieri.

I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, presenti sul posto, riuscendo tempestivamente a ricostruire la dinamica dei fatti.

Il 53enne attraverso l’utilizzo di un lecca – lecca lanciato sulla carrozzeria della macchina individuata, simulava l’urto e poi mediante dei gessetti colorati, di volta in volta scelti in base al colore della carrozzeria dell’auto delle vittime, apponeva dei segni sullo specchietto così da rendere ancora più credibile il sinistro.

