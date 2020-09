Meteo: ciclone in arrivo in Sicilia. Gli esperti: “Come un uragano” 

Un raro fenomeno meteorologico riguarderà la Sicilia nelle prossime ore: un ciclone tropicale dalle coste della Tunisia si sta spostando verso il Mar Ionio e lambirà la regione.

Secondo gli esperti tali fenomeni non hanno nulla da invidiare agli uragani, con precipitazioni a tratti abbondanti e forti venti.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, 17 settembre, allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia. Valutata, inoltre, allerta gialla su parte della Puglia e sulle zone rimanenti di Calabria e Sicilia.











